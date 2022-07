Paap Uspenski ⟩ Me ei ole veel kogukonna tõelist potentsiaali kasutanud

Orissaare vald tegi enne 2017. aasta haldusreformi avaliku konkursi väga mitmele kinnistule ja ka sadamale. Paap oma tiimiga olid ainsad pakkujad. Tehti 35aastane plaan, mida nad täpselt peavad hakkama tegema. "Teadsime, et see on tohutult suur amps. See on kohustus, vastutus, aga me olime seda meelt, et see on võimalus,’’ rääkis Paap.