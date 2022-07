JUHTKIRI ⟩ Saatuslikud “hobid”

Kuressaare haigla raudvara, legendaarne patoloog Jermolai Rodionov teab oma töö tõttu väga hästi, milline näeb välja end surnuks joonud inimese maks või kroonilise suitsetaja kops. Ja mitte üksnes teab, vaid oskab seda ka värvikalt kirjeldada. Sest tema eest lahkamislaualt on jooma- ja suitsusurma läinuid läbi käinud rohkem kui küll. Siinkohal olgu öeldud, et lahkamislauale ei satu sugugi kõik lahkunud. Ikka üksnes need, kelle surma põhjus tuleb välja uurida või eluajal saadud diagnoos kinnitada.