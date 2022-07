EHITUSJUHT ⟩ Miks teha maja korraga, terviklikult korda?

“Läbi aastate on Eestis toetusmeetmete ja KredExi kaasabil tervikuna korda tehtud sadu hooneid. Ehkki see on paras ettevõtmine ja elanikel ehituse töömaal elada ebamugav, on nad hiljem rahul ja õnnelikumad,” kirjutab OÜ Fidele ehitusjuht Märt Mõistus.