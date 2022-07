Sõrulased käisid Baltica pärimuspeol Eestit esindamas

Talv läbi proove teinud Ammuker käis festivalil teist korda. Traditsioonilist eluviisi harrastava regilaulurühma juhendaja Mari Lepiku sõnul on väga keeruline käia erinevate põllutööde kõrvalt igasugustel suvistel üritustel. Lammaste niitmine, umbrohu rohimine tuli prioriteetide hulgas allapoole asetada. "Kui oled pärimuskultuuri kandja, siis oled olukorras, kus pead tööd justkui korraks kõrvale heitma," nendib ta. Lepik arvab aga, et sellistel pidudel käimine on väga vajalik, kuna seal näeb teisi samasuguseid kollektiive.