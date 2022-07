JUHTKIRI ⟩ Taas järsk pööre

Värske minister ütles, et ameti vastuvõtmise üheks ajendiks oli see, kuidas Saaremaa muredest rääkimine kõlas riigi tasandil justkui kurtidele kõrvadele. Olgu selleks siis praamipileti hinnatõus või nõudetranspordi teema.

Raske uskuda, et kaheksa kuuga, mis sellele valitsusele antud, suudaks üks minister midagi suurt ära teha, kuid omakandi mees valitsuse laua taga on abiks ikka. Isegi kui oled tegelikult kogu Eesti minister, siis oma kandi asju tead sa ju kõige paremini. Kindlasti on see nii olnud kõikide Saaremaalt tulnud ministrite puhul.