ANNIKA ÕUNAP Millise summa eest oled valmis sina oma mainet rikkuma?

See, mis toimub viimasel ajal Facebooki müügigruppides, on arulage. Püüan küll vaadata võimalusel iga petturi motiivi taha, et aru saada, kas tal on tõesti lapsed kodus näljas või ta lihtsalt ongi tõbras, aga nahaalne raha väljapetmine pole minu meelest mitte ühelgi moel õigustatud.