JUHTKIRI ⟩ Eesriie avaneb taas

Ooperipäevade eripäraks võrreldes teiste saaremaiste suurüritustega on see, et tegemist ei ole massiüritusega. Ooperimaja suurus seab kindlasti omad piirid, kuid eks tänapäevani on ooperipäevadel ka väikene elitaarsuse mekk juures.

Kuid vaatamata kõigele on hea, et taoline võimalus on saarlastele antud ja ooper koju kätte tuuakse. Sest kui seda võimalust kodus ei oleks, ei saaks sellest üldse keegi osa. Ja midagi ei saa õppida nautima, kui sul selleks võimalust ei ole ning sa ei oskagi seda leida.

Kasu saajaid on rohkem, kui vaid Saaremaa ooperipublik. Mõista tasuks ka majutusettevõtjaid, kes sündmuse ajaks veidi hindu tõstavad. Hinna määrab nõudlus. See pole teps mitte saarlaste leiutis, vaid ettevõtlus. Kui teenistust pakutakse, oleks patt sellest ära öelda. Tarbijale see muidugi ei saagi meeldida. Kes ikka rohkem maksta tahab.