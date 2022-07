President Alar Karis külastas ooperipäevi

"Huvitav etendus, huvitavalt lavastatud," märkis president, et etendust vaadates tekkisid tal mõtted, miks lavastus oli just sel viisil lahendatud. "Lauljad olid väga head," vahendas president oma muljeid.

Saarte Häälele antud intervjuus ütles Karis, et Saaremaa ei ole kindlasti ääremaa: "Siin on saar ja saarel on oma võlu."