JUHTKIRI ⟩ Buldooser pole alati ainus võimalus

Ei saa vastu vaielda, et Eesti ühiskonnas seostuvad need monumendid okupatsiooni ja sõjakoledustega ning seda eriti praeguses maailmapildis: sama agressor ründab Ukrainat.

Kuid kas lõhkumine ja lammutamine on ainus võimalus? Torino ülikooli järeldoktor Federico Bellentani, kes teadustöödes on käsitlenud ka Eesti punamonumentide teemat, on näiteks ühe võimalusena näinud nende ümbermõtestamist. Ta arvab, et monumendi konteksti on võimalik muuta uue mälestus- või infotahvli lisamisega.