Festivali kunstiline juht Andres Puustusmaa ütles, et mõte selline festival korraldada oli tal juba ammu. Debüütfilmide festivalid on mujal maailmas, Euroopas ja Ameerikas, üsna levinud, Saaremaa festivali teeb erandlikuks asjaolu, et debüütteoste režissöörid on ise ka stsenaariumi autorid.