"Tänaseks on ära viidud. See pole suvel ainult Orissaare probleem. Leisis oli just sama mure, Kõrkvere konteinerid olid samuti terve nädala täis. Ja eks mujal Saaremaal ka. See on igasuvine mure, mis sügisel kaob," rääkis Orissaare mees Rait Goidin.