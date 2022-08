Odavaim pakkuja ehitaks jalkahalli ligi viie miljoni eest

"Pakkujate kontrolli protsess on veel pooleli ja hetkel hanketulemust täpsemalt kommenteerida oleks ennatlik," ütles valla esindaja Risto Kaljuste . Küll aga avaldas ta, et tähtaegselt laekus neli pakkumist hinnaga 4,9 kuni 5,6 miljonit eurot (sisaldab käibemaksu).

Pärast seda, kui kultuuriministeerium teatas, et nende toetuse eest on võimalik rajada ka statsionaarseid halle, otsustas vallavalitsus ehitada Nooruse kooli taha plaanitust sootuks vägevama rajatise. Jalgpallihall on plaanis rajada terassõrestikraamidest PVC-kattega hallina, võimlemissaal ja olmeplokk teraskarkassil sandwich-hoonena. Halli rajatakse kunstmurukattega jalgpalliväljak 100x 64 m. Lisaks on hoone juurde arvestatud kompleksi teenindavad abi- ja tehnoruumid.