Selle eesmärk on tutvustada noortele teemasid nagu keskkond ja rohepööre, haridusinnovatsioon ja rahatarkus, kuid eelkõige tahetakse kuulda, mida noored ise kõigest sellest arvavad.

''Meil on kolm lauda: rahatarkuse, hariduse ja keskkonnateemaline laud. Igas lauas on üks noor ja nad on valinud endale mõjuisikud, kellega nad tahavad neil teemadel arutleda,'' selgitas mini-arvamusfestivalil plaanitut merepäevade noorteala projektijuht Karina Vaiksaar.