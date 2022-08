MÄLESTAME ⟩ Rahvateatri raudvara on lahkunud

Aime oli väga tore inimene ja ka selles mõttes, et olles ju töötanud väga erinevate ametite peal, ei olnud ammused ajad teda mitte kuidagi ära rikkunud. Üks tema lemmikväljend või ilus ütlemine mõne inimese puhul oli, et “Kas ta arvab, et need, kes teda tundsid, on nüüd kõik surnud või?”.