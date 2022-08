MAAILM ⟩ Ahvirõuged: kas uus oht maailmale?

Juuli viimastel päevadel kuulutas Rahvusvahelise Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ahvirõugete plahvatusliku leviku rahvusvahelise tähtsusega rahvatervisealaseks hädaolukorraks (Public health emergency of international concern, lühend PHEIC). See tähendab, et haiguspuhang on oht kogu maailmale ja nõuab kiiremas korras riikidevaheliselt koordineeritud sekkumist ja koostööd.