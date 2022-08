Koppeli sõnul otsis paar võimalusi investeerimiseks ja avastas, et Orissaare võiks olla selleks õige koht.

Paaril on kavas kaks projekti: üks on internaatkooli hoones hotelli avamine ning teine on seotud kunagise Teise Kodu nimelise baariga, kuhu plaanitakse samuti hotelli või spaad.