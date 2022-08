Nelja-aastane tüdruk kuulutas end geiparaadil poisiks

Ajakirjanik Emily Lefroy sõnul võitis väike tüdruklaps südameid ja kutsus sotsiaalvõrgustikes esile keevalised debatid, kui väljendas avalikult soovi olla hoopiski poiss. Kui lugeda aga väljaande veebilehel olevaid lugejate kommentaare, siis jääb küll mulje, et need on valdavalt solidaarsed “kurjade internetitrollidega”, kelle peale lapse ema on väga pahane.