JUHTKIRI ⟩ Elamise kunst, noorelt õpitud

Tänases Saarte Hääles tõdeb Salme piirkonnapolitseinik Kaidi Kask, et on oma töö tõttu pidanud tegelema üsna mitme juhtumiga, kus purjus noorukid on aleviku vahel vandaalitsenud. Ning mitu menetlust on alustatud seetõttu, et täiskasvanud on ässitanud alaealisi napsitama ning neile ka vägijooke ostnud.