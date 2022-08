Oma Kiievi kodust sõideti ära teadmisega, et minnakse kõige rohkem paariks nädalaks. Tookord polnud kellelgi aimu, milliseks kujuneb sõja käik ja milliseid linnu asutakse ründama. Ühel hommikul ärgati üles plahvatuste peale – ei saanudki aru, kus need täpselt käisid. “Mul on väike laps ja mul pole ka relva, millega ennast kaitsta. Oli selge, et mul tuleb põgeneda,” räägib Aleksandra.