Saare Golfis alustas juhendamist Taani golfimängija ja treener Helge Munck

Oma tervituses nentis Muck, et igal golfimängijal on oma unikaalne swing ja tänu sellele on tema golfi swingi põhiteooria väga lihtne - ärge kasutage alati kindlat swingi teooriat - vaid kohandage seda vastavalt mängijale!

"Professionaali juurde õppetundi minemine sarnaneb hambavaluga hambaarsti juurde minemisega – tahad, et valu kaoks kiiresti ja siis plaanid nii, et see ei korduks," selgitas ta. Seetõttu arvab ta, et on väga oluline töötada mängijatega kahel tasandil: 1. proovida lahendada mängijate praegune probleem, 2. Uurida välja, mida mängija oma golfilt soovib, valida selle toetamiseks põhiline swingi tüüp ja koostada plaan selle eesmärgi saavutamiseks."