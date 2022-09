Aasta õppija 2022 Heino Joandi ⟩ Kuidas meremehest sai giid ja muuseumi külastusjuht

Heino on erialalt meremees. Täiskasvanueas õppimine on teinud temast giidi ja muuseumi külastusjuhi. Uus eriala on Heinole niivõrd põnev, et talle meeldib teadmiste hankimiseks veeta tunde raamatukogu lugemissaalis ja osaleda mitmesugustel koolitustel.