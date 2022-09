JUHTKIRI ⟩ Kassipojad merekooli, kutsikad rebastele?

Aastakümneid tagasi oli kutsikate ja kassipoegade metsa viimine või "merekooli saatmine" tõesti üsna tavaline nähtus, ent tänapäeval ei tohiks nii loomavaenulikul suhtumisel meie ühiskonnas enam kohta olla. Seda enam, et meie riigis peaks kehtima loomakaitseseadus, rääkimata omavalitsustes vastuvõetud eeskirjadest lemmikloomade pidamiseks.

Praegu kosuvad "metsakutsikad" Saaremaal jõudsasti ning juba mõne nädala pärast saavad endale oma päriskodu. On täiesti arusaadav, miks üks krantsikeste loovutamistingimustest on nõue loomakesed steriliseerida või kastreerida. Ikka selleks, et ilmale ei tuleks enam uusi soovimatuid pesakondi.