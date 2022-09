TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Toidukartul poest, oma maatükilt või tuttavalt põllumehelt?

Raja Põld Kuressaarest: Oma kartuli ostame tuttava talumehe käest Tiirimetsast. Oleme tema kliendid olnud juba aastaid. Ka kartul on kallimaks läinud, aga midagi ei ole teha – palju lihtsam on seda talumehe käest osta ja teda sponsoreerida kui kartulit poest osta. Mu oma tuttavate hulgas ilmselt leidub veel neid, kes kartulit kasvatavad, aga nad teevad seda oma tarbeks. Meil võimalust ise kartulit kasvatada ei ole, elame linnas. Kui meil oleks oma maakoht, siis arvan, et olude sunnil kasvataksime nüüd juba ka ise kartulit – kui tervis lubaks. Mu abikaasa sööb kartulit üsna iga päev, mina aga mitte. Minu alternatiivid on riis, tatar ja kinoa.