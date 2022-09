TERVIS ⟩ Täna on ülemaailmne suitsiidiennetuspäev

Kohalikke kogukondi raputavad 200 korda aastas teated enesetappudest ning alaealiste suitsiidide poolest kõrgub Eesti koos Leeduga üle teiste Euroopa riikide. Proportsionaalselt hukkub Eestis enesetapu tagajärjel 2,5 korda rohkem teismelisi lapsi ja noori kui Euroopa Liidus keskmiselt. Tegu on surmade ja kahjudega, mida on paljudel juhtudel võimalik ära hoida.

WHO enesetappude ja enesetapukatsete epidemioloogilise ülevaate Eesti uuringu raporti põhjal peab tõdema, et perioodil 2000-2020 esineb meeste hulgas enesetappe 4-5 korda sagedamini kui naiste hulgas.

Ülekaalukalt kõige levinum enesetapumeetod on Eestis poomine ning seda nii meeste kui naiste hulgas. Viimasel perioodil (2016-2020) on poomise osakaal siiski veidi langenud ning eriti märgatav on olnud langus naiste hulgas. Sageduselt järgmine meetod on mürgistused.