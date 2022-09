Perelepitus kui lapse huvidest lähtuv lahendus

Ühtlasi kaasatakse riikliku perelepituse protsessi lapsed, et nendegi soovid ja vajadused oleksid nähtavad. Perelepitusteenus ise on Eestis saadaval juba üsna pikka aega, kuid konkreetsete kohalike omavalitsuste või perede enda rahastusel. Nüüd hakkab teenust osutama aga sotsiaalkindlustusamet, mis muudab selle kättesaadavaks ja sisult ühetaoliseks kõikjal Eestis. Perelepituse eesmärk on lahendada kohtuväliselt erinevaid lapsega seotud küsimusi, näiteks suhtluskord ja elatis.