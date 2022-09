INTERVJUU ⟩ Vallakunstnik Reta Lall: Kuressaare võiks jääda arhailiseks kuurortlinnaks

Mandrikatele on Reta Lall saarlane, hiidlastele samuti, aga ta ise tunneb – ehkki on juba mitu aastat kodusaarel tagasi olnud –, et midagi on talle mandrimaast nõnda tugevasti külge jäänud, et päris sajaprotsendiliseks saarlaseks ta end nimetada ei julge.