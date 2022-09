SAARTE HÄÄL TAANIS ⟩ Balti Silla eestvedajad tunnustasid üksteise tegevust

Ronnes toimunud kohtumisel said kokku nii Bornholmi kui ka Saaremaa omaaegsed koordinaatorid, kui ka Saaremaa vahetusõpilased ning nende pered. Tegemist oli Eesti tasandil ühe esimese nii tiheda koostööga mõne tolleaegses läänes paiknenud piirkonnaga.

Balti Silla Bornholmi poolne eestvedaja Jens Stubkjær märkis, et tema praegu tagasi vaadates said nad hakkama uskumatu asjaga, mida võis tolles ajahetkes pidada väikeseks imeks. Balti Silla tegevusele pani rahaliselt toona õla alla ka Taani riik ning organisatsiooni Saaremaa poolne juht Tiiu Kupp meenutas, et nende tegevust kiideti Taanis ka valitsuse tasandil.