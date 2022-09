Õhusooja jääb lähipäevil vähemaks

Ilmateenistuse prognoosi järgi lähipäevil õhusooja maksimumid vähehaaval vähenevad ja kukuvad 13 kraadi peale.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Puhub idakaare tuul saartel puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +6 kraadi, rannikul on kuni 11 kraadi sooja. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma. Puhub idakaare tuul saartel puhanguti 12 m/s. Sooja on 11-15 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub idakaare tuul saartel puhanguti 11 m/s. Sooja on rannikul kuni 11 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub ida- ja kirdetuul saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 9-14 kraadi.