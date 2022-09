Töö tegemiseks sõlmitakse tavaliselt tööleping. Käsundusleping on oma olemuselt võlaõiguslik teenuse osutamise leping. Teenuse osutamise lepingu sõlmimine on seaduspärane, kui teenuse osutajat saab lugeda oma ala asjatundjaks ja ta on töö tegemise viisi, aja ja koha valikul olulisel määral iseseisev.