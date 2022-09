Õpilaste solvangud ukrainlastest koolikaaslaste pihta: "Kodutud!"

"Klassijuhataja käis oma klassi lastele rääkimas, kuidas mõned õpilased kiusavad ukrainlastest koolikaaslasi, nimetades neid kodututeks ja öeldes, et nende kodud on maha põlenud," ütles üks Nooruse kooli lapsevanem. "Ma ei mõista, kust selline suhtumine pärit on? Kas ka nende laste kodudes räägivad vanemad Ukraina sõjapõgenikest halvustavalt ja lapsed oma käitumisega lihtsalt peegeldavad vanemate suhtumist?"