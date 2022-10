MUHU UUDISSED ⟩ Tarkus tarviline vara

Neh, ju just sõukse mõttega sie täiskasun õppijate nädal oogid just nõukse aja piale sätitud.

Sievuasta igatahes oo täiskasun õppijate nädal 12.–23. oktoobril. Nõnna et ikka tüki kauemini kut üks nädal. Ja Muhus õpetatse sedaaegu ikka kohe paljusid asju. Ja neid “kuolimajasid” oo siis ikka just igas Muhu suare nukkas.

Mitu kuolipääva

Nõmmküla tüökojas oo kohe ühna mitu kuolipääva. Sisa Kristjan oo sial kuolmeistriks ja sial oo kua esimene kuolipäe juba ää oln. Järgmine tuleb viieteistmendamal kuupääval, siis laupa neh. Ja siis viel järgmine kahekümne teesel. Kristjani käe all suab tiha metallist ehteid. Ta ise tieb ju nii tulisema kenasid! Ennassid tuleks ikka aegsast Kristjanile kirja kua anda. Sialne kuolitund oo poole pitkem kut Liiva kuolis oo – ühtekokku pooltesn tundi ja kuoliraha küsitse kümme eurut. Mudud Kristjan tuletab miele, et tüökojas oo viluvõitu kua, et tuleks ikka midad soemad üle abude aada.