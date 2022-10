TEHNIKA ⟩ Tolmuimejaga tango tantsimine on minevik

HOIAB PUHTUST: Kui kodus on lapsed ja mitu kassi, on robot hea abimees. Kassid Tom Dixon (punane) ja Maru (beež) saavad rahumeeli oma tegemisi teha.

Paljud inimesed kipuvad olema konservatiivsed ning uusi tehnoloogiavidinaid kohe omaks ei võta. Arvatakse, et eks see rohkem selline eputamine ole. Robottolmuimeja kasutajad lükkavad selle arvamuse ümber ja ütlevad, et see masin annab neile seda, mis elus väärtuslikem – aega.