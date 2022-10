Koiduliblikate rühma kuuluva Artur Johannese arvates on lasteaed üks mõnus koht. Kõige rohkem meeldivad kolmeaastasele poisile sealsed sõbrad ja õpetajad – nemad on toredad isegi siis, kui Artur Johannesel vahel kurb tuju on. Ja muidugi on lasteaias vahva mängida, olgu siis toas või õues.