KÜLAVAHELOOD ⟩ Kärla elanikud peavad oma kodukandist lugu

Rahvamaja ja laululava vahelisel platsil sai ta kõigepealt kokku Ülo Kannistoga, mehega, kes aastaid korralanud üle Eestimaa kontserte 'Vaba Rahva Laul'. Küsimusele, mida tähendab linnades suurkontserte korraldava mehe jaoks maal elamine, vastas Kannisto, et linnades ollakse, maal elatakse.

"Minu perel on siin Kooli tänaval oma kodu. Olen maaeluga nii harjunud, et minust ei saa enam kunagi korteriinimest, isegi mitte Kärlal, rääkimata linnast. Maal on lahe elada," võttis Kannisto maal elamise enda jaoks kokku.