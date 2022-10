LUGEJA KIRI ⟩ Vereta Jahi sõpruskond on Eestis tegutsenud 25 aastat

Jahi eripära on see, et sõpruskond fotograafe ja fotohuvilisi koguneb kokkulepitud päevadeks ühte kindlasse piirkonda Eestis. Fotokaameraga hiilitakse ja varitsetakse varavalgest hilisõhtuni. Eesmärk on iseloomustada piltide kaudu jahipiirkonna maastikku ja selle asukaid. Jaht algab päikesetõusuga ja lõpeb loojanguga.

Igal jahil on oma jahiloom, keda jahitakse. Kes täpsem, osavam, nutikam, see kindlasti leiab… Jahiloomadeks on olnud kobras, metssiga, metskits, mäger, põder, metsis, hirv, ilves, teder, saarmas, metsnugis, metskurvits, ronk, kährik, kormoran, mink, karu. Mina olen käinud 12 jahil. Mida jaht on mulle õpetanud? Kindlasti seda, et võõral maastikul liikudes hoia silmad-kõrvad avali. Iga väike liikumine võib olla tänase päeva ettearvamatu jahiloom. Mõne looma või linnuga tekib eriline suhe.