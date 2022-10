LUGEJA KIRI ⟩ Meenutus minevikust

Ühele kirstule oli kirjutatud minu klassivenna perenimi. Nähtavasti olid pojad (üks neist on veel praegugi elus) leidnud isa laipade hulgast. Läksime meiegi klassikaaslastega lahtise haua äärde. Kirstud asetsesid üksteise peal mitmes kihis. Hiljem toodi hauatähiseks dolomiitplaat hukatute nimedega. Neid oli üle paarisaja.

Olen ehk üks väheseid, kes neid aegu veel mäletab. Mul endal hauas lähedasi ei ole, kuid hea sõbranna perenimi on sellel tahvlil. Mõtlen, et on hea, et teda ennast enam elavate hulgas ei ole. Talle oleksid praegused kavatsused – haud hävitada – väga valusad olnud. Iga kord, kui ta Tallinnast külla tuli, käisime koos isa hauale lilli viimas.

Isa oli haritud spetsialist rahanduse alal. Tulnud mandrilt Saaremaale juba enne sõda ja muidugi jätkas ta tööd ka uue võimu all. Ent tema erialal ei olnud mingit pistmist poliitikaga. Kuid et ta oli töötanud Nõukogude asutuses, lasti ta Saksa võimu ajal maha.

Tahvlilt leiame ka meie armastatud lauljanna Heli Läätse ema Julia nime, kes oli töötanud Sauvere koolis õpetajana ja lasti maha 1941. aasta 18. novembril Loode metsas. Kas ta oli õpetanud pioneerilaule või tuli kellelgi võimalus kätte maksta? Järele jäid kaks poega ja tütar – alles koolilapsed. Kõigil hukatuil oli oma lugu.

Nüüd on siis plaanis see haud hävitada, otse öeldes minna hävitama inimjäänuseid. Küllap tõstab ekskavaator säilmed välja ja need pannakse mujal auku. Milleks see toiming?

Mis puutub laste mänguväljakusse, siis ei ole seal küll kunagi keegi mängimas käinud. Pealegi on meie lapsed koos vanematega haudadel käinud ja on hea just Väike-Linnapeal ajalugu meenutada, mida hirmsat toob alati kaasa sõda.