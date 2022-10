Muhu saarel taasluuakse ikoonilisi Subaru Impreza kupeesid

"22B mudel on hämmastava välimusega auto, see on justkui kirss Imprezade tordil. Seda mudelit otsitakse ja see on väga nõutud, kuid hinna tõttu jääb keskmisele Impreza fännile või autohuvilisele kättesaamatuks. Need ilusad autod võiksid olla enamatele inimestele kättesaadavad. Teeme seda võimalikuks TH22B mudeliga, mis baseerub haruldasel Impreza kupeel ja on varustatud Subaru WRX tehnoloogiaga,” ütles Tõnis Hinnosaar, Muhu saarel asuva TH Garage Motors omanik.