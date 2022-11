Kuressaare Ametikool tähistab 100. juubelit peo ja vilistlaste kokkutulekuga

„Kunagise Kuressaare Ehitusinstruktorite kooli asutajate eesmärgiks oli luua eriteaduste kool paljude osakondadega. Alustati küll ühe erialaga, aga tänaseks on meil tuhandeid vilistlasi. Pakume saarlastele ning kaugemalt tulijatele väga laia lehvikut erialasid,“ rääkis direktor Neeme Rand. „Tahame vilistlaste, õppijate ja tänastele ning endiste töötajatega juubelit väärikalt tähistada.“

Suur juubelipidu algab reedel 4. novembril kell 19 Kuressaare spordikeskuses. Oodatud on vilistlased, täisealised õppijad ning tänased ja endised töötajad. Kavas on peokõned, eeskava ja 100 aastale tagasi vaatav moeetendus. Tantsuks mängivad Karavan ja Reminders. Peo pääse koha peal on 10 eurot.