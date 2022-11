Muhulane Ülle Jaakma valiti maaülikooli rektoriks

Viieks aastaks rektoriks valitud Jaakma ütles pärast tulemuste selgumist, et ta ei taha olla rektor, kes käseb ja kamandab, vaid koolijuht, kes kuulab inimeste arvamusi ja teeb koostööd. Ta nentis, et eelmise rektori Mait Klaasseni kingad on küll suured, kuid edasi tuleb astuda. Senine rektor enam ametis jätkata ei soovinud.