Isamaa aasta isa tiitli pälvis saarlane Anti Toplaan

Nii kutsumuselt kui ka ametilt on Anti Toplaan vaimulik. Tänavu täitub tal 30 aastat töötamisest luterliku kiriku koguduse õpetaja ametis, millest 23 aastat on kuulunud järjepidevalt kohalikku linna- ja vallavolikokku.

"Oma kogemusest tulenevalt olen veendumusel, et parim laste kasvamise koht on pereringis. Loomulikult annan endale aru, et on terve rida põhjuseid, miks enamik peresid seda endale lubada ei saa. Seda enam tuleks ühiskonnas rohkem soosida laste kasvatamist pereringis ning seista hea selle eest, et inimesed ei oleks materiaalsete raskuste tõttu sunnitud loobuma laste kodus kasvatamisest ja viima neid päevahoiuasutustesse," on Toplaan varem öelnud.