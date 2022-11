PAUGUD JA TULEVÄRK: Kuressaares põles kasutuseta seisnud kõrvalhoone

„Ma olin sealt tükk maad eemal, aga öösel enne kohaleminekut juba kuulsin paukumist. Sel hetkel kui tuli eterniitkatusest läbi tuleb – need paugud on magusad,“ rääkis päästeameti Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe .

Lindmäe selgitas, et Vete tänaval põles väike laohoone-panipaik. Kahjutuli sai alguse kasutuseta seisnud hoone osast, mis oli täis igasugu rämpsu ja mille uksed olid avatud. „Sealt on maja ka põlema läinud. Mis asjaoludel – veel ei tea. Aga sealt levis tuli katusele ja üle terve hoone,“ rääkis Lindmäe. Ta lisas, et osa katusest hävitas tuli, osa võtsid lahti päästjad kustutustööde käigus. Maja ise sai veekahjustusi.