TALI TULI ⟩ Saaremaa on Eesti üks lumerohkemaid paiku

Saaremaa näitudega suudab võistelda vaid Lõuna-Eesti, kus Valgas on lund 13 sentimeetrit, Võrus samuti 12. Otepääl on lund 10 sentimeetrit. Kesk- ja Põhja- Eestis suurt lumesadu olnud ei ole ning näidud jäävad mõne sentimeetri piiresse. Hiiumaal on lund sadanud viis sentmeetrit. Ilmateenistuse andmeil jätkub mõõdukas lumesadu ka järgmise nädalal alguses.