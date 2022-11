Nimeks sel Viirelaiu Saatkond. Koplis Põhjala tehases asuvas saatkonnas saab osaleda nii peenetel õhtusöökidel kui külastada ka erinevaid üritusi ajal, mil keset merd asuval laiul käia on pigem keeruline.

Viirelaiu peremehe Priit Villemsoni sõnul on see puht turunduslik samm, et Viirelaidu ka vaiksemal ajal pildis hoida. Nõnda saigi selleks Tallinnas eraldi koht sisse seatud.