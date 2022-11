Konkursi korraldajad Reet Viira ja Merle Vaha tutvustasid Sahvr(e)ikalendrit 2023 Kadi raadio saates „Keskpäev“ ning kinnitasid, et kõigil huvilistel on nüüd võimalus see ka endale hankida.

„Mõte, et retseptid kaante vahele saavad, oli meil olemas, aga me ei olnud sügisel veel kindlad, et me teeme seda sel aastal,“ ütles Vaha. „Aga kui me, kaks hullu oleme kokku saanud, siis mis mõte pähe tuleb, tuleb ka ära teha!“