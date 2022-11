Muhu saab peagi moodsa loomakliiniku

Uue kliiniku tegevjuht Tiiu Talvist ütles Saarte Häälele, et sündmus on tähelepanuväärne juba ainuüksi selle poolest, et ei Muhus ega ka Ida-Saaremaal pole praegu ega ole ka kunagi varem olnud loomakliinikut, kus saaks teha loomade uuringuid, diagnostikat ja operatsioone professionaalsel ning kaasaegsel veterinaarmeditsiini tasemel.