Kuressaare Kolledž valmistub peagi magistriõppekava avama

Ettevalmistustöö uue magistriõppekava avamiseks on kolledžis juba käinud pea kaks aastat. Selle üks osa on olnud 2021. aasta alguses käivitunud rahvusvaheline projekt SHIPMARTECH, mille eesmärk on meretehnika magistritaseme ainekursuste täiustamine ja kooskõlastamine.