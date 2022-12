MAAILM ⟩ Igikeltsast tuleb üha enam päevavalgele zombiviirusi

HOIATAB: Prantsuse viroloog Jean-Michel Claverie on elu jooksul avastanud hulgaliselt uusi ja veidraid viirusi. 2013. aastal leidis ta koos abikaasa Chantal Abergeliga Siberi igikeltsast 1,5 mikromeetri pikkuse hiidviiruse – pitoviiruse (Pithovirus sibericum). Tegemist on maailma suurima viirusega, mis on õnnestunud ellu äratada. Nüüd hoiatab teadlane, et nn zombiviirused võivad ka inimestele ohtlikud olla. Suur osa teadlasi tema seisukohta siiski ei jaga.

Foto: Lesechos.fr