LUGEJA KIRI ⟩ Uusaasta võiks olla püha ka poemüüjatele

Kõik need müüjad (enamuses naised) on ju kellegi emad, õed, abikaasad või sõbrad, kes nagu sunnitöölised marsivad 1. jaanuari hommikul poodi, mis on poole lõunani enamasti tühi. Kunagi varem on need poed siiski ju suletud olnud, miks nüüd on nii, ei tea. Aga vahest just sellistest asjadest tulevadki meile, st Eesti riigile "statistilised näitajad". Nagu: inimesed ei ole õnnelikud, enesetappude arv on võrreldes teiste riikidega enneolematult kõrge, psüühikahäireid ja vägivalda esineb järjest nooremate seas üha enam. Need on ainult mõned näited. Õnneks ei kuule juba ammu enam lauset, et varsti jõuab Eesti viie arenenud ja rikkama riigi hulka.