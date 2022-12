Telia: Saaremaal töötab enamus ettevõtte mobiilside tugijaamu

Telia raadiovõrgu juhtivinsener Ermo Polma ütles, et kui vahepeal oli Saaremaal ulatuslike elektrikatkestuste tõttu häiritud 13-14 Telia mobiilside tugijaama töö, siis täna õhtul kella 17 ajal oli häiritud veel 6-7 tugijaama asukoha töö.

Teiste seas on tööle saadud näiteks Eikla, Uduvere, Panga, Mustjala, Pammana, Soela ja Masa mobiilisaidid. Osa neist töötab generaatorite abil, osades kohtades on elektrivarustus taastunud. Samuti on kohti, kus elektrivarustus pole veel stabiilne.