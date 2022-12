Oh, kuusepuu, mis maksad sa?

Jaama tänaval mitmeid aastaid kuuseäriga tegelenud Oliver Sannik ütleb, et sel aastal oli kuuskede metsast kättesaamine küllaltki keeruline, arvestades raskeid lumeolusid. Sanniku käest saab keskmise 1,5–2-meetrise kuuse tänavu 35 euro eest. "Praegu on saada veel igasuguseid, nii väiksemaid kui ka suuremaid kuusepuid," räägib Sannik, kelle sõnul on praegu suurim saadaolev kuusk neljameetrine.